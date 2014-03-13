РФ планує доставити у Крим мобільні електростанції з Сочі

Вже найближчим часом в Крим літаками "Руслан" можуть перевезти ГТЭС загальною потужністю більше 200 МВт, встановлені в Сочі на час Олімпіади, повідомляє "Коммерсантъ" посилаючись на свої джерела на енергетичному і транспортному ринках. Відповідне рішення ніби то було прийнято на рівні керівництва країни.

Видання також повідомляє, що мобільними станціями не можна закрити всього потенційного дефіциту електроенергії на півострові у разі відключення його Україною.

У грудні 2013 року дев'ять ГТЭС загальною потужністю 202,5 МВт поставили в Сочі для покриття можливих стрибків навантажень під час Олімпіади, але потреба в них так і не виникла. Згідно з інформацією джерел видання, станції повинні відключити після закінчення Паралімпійських ігор 16 березня або раніше.

Мобільні ГТЭС важать 150 тонн кожна і перевозяться літаками Ан-124 "Руслан" або морем. На доставку і установку йде два-три місяці, повністю підготовленому майданчику така станція може бути розгорнуто за 48 годин на мінімальних параметрах. На номінальне навантаження станції виходять за шість хвилин.

Джерело видання "Коммерсантъ", знайоме з ситуацією, розповіло, що зараз розглядається можливість участі вантажної авіакомпанії "Волга-Дніпро" у перевезенні станцій на Ан-124. Представник "Волга-Дніпро" повідомив виданню, що поки офіційної заявки на перевезення не надходило.