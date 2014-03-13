ВР не змогла обрати жодного суддю Конституційного Суду

Як передає кореспондент УНІАН, голова Лічильної комісії ВР Геннадій Зубко повідомив, що 261 депутат взяв участь у таємному голосуванні з обрання суддів КС.

За кандидатуру Миколу Мельника проголосували 207 депутатів, за Сергія Саса - 216, за Ігоря Сліденка - 186, за Володимира Стретовича – 173, за Станіслава Шевчука - 198.

Читайте такожТурчинов сподівається, що "сьогодні-завтра" КС вирішить, чи розпускати парламент Криму За словами Зубка, 27 бюлетенів було визнано недійсними, а жодного кандидата не підтримали 6 депутатів.

Зубко повідомив, що було ухвалено рішення про те, що сьогодні жодного суддю КС не було обрано, а вибори необхідно визнати такими, що не відбулися з технічних причин.