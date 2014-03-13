ВР не змогла обрати жодного суддю Конституційного Суду
14:21, 13 березня 2014Політика
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Верховна Рада не змогла обрати жодного суддю Конституційного Суду України.
Рада не обрала жодного судді
Як передає кореспондент УНІАН, голова Лічильної комісії ВР Геннадій Зубко повідомив, що 261 депутат взяв участь у таємному голосуванні з обрання суддів КС.
За кандидатуру Миколу Мельника проголосували 207 депутатів, за Сергія Саса - 216, за Ігоря Сліденка - 186, за Володимира Стретовича – 173, за Станіслава Шевчука - 198.
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Зубко повідомив, що було ухвалено рішення про те, що сьогодні жодного суддю КС не було обрано, а вибори необхідно визнати такими, що не відбулися з технічних причин.
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