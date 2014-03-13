Польський депутат розкритикував законопроекти про люстрацію в Україні

Підготовлені активістами два законопроекти про люстрацію в Україні не відповідають прийнятим в Європейському Союзі стандартам, оскільки суттєво обмежують громадянські права окремих людей та не передбачають процедури апеляції.

Таку думку висловив депутат польського Сейму від партії влади "Громадянська платформа" Марчін Швєнчіцький в коментарі на тему оприлюднених вчора законопроектів, котрий був переданий агентству УНІАН.

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"По-перше, позбавляють частини громадянських прав на 10 років окремих вже визначених поіменно або за займаною посадою людей. Зазвичай, лише суди можуть позбавити громадянських прав у чітко окреслених випадках. По-друге - немає процедури апеляції", - підкреслив він.

Депутат зазначив, що у Польщі люстрація означає перевірку кандидатів на посади в державних органах щодо того, чи співпрацювали вони зі спецслужбами в комуністичні часи.

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При цьому чинне законодавство не забороняє тим, хто це робив, обіймати державні посади, а проблеми виникають лише у тих, хто подав неправдиву інформацію про таку співпрацю.

"Наприклад, популярний політик, котрий був кандидатом на пост Президента Анджей Ольховський, визнав, що співпрацював зі спецслужбами за часів комуністичної Польщі", - зауважив політик.

За даними депутата, люстраційні декларації повинні здавати усі, хто хоче обіймати державні посади у Польщі, і пізніше їх правдивість перевіряється спеціальним уповноваженим.

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"Якщо спеціальний уповноважений визнає, що люстраційна декларація суперечить даним в архівах, то справа направляється до люстраційного суду. Якщо суд визнає, що ця декларація дійсно була фальшивою, то її автора позбавляють права виконувати публічні функції на 10 років. Можна подати апеляцію до другої інстанції", - відзначив депутат.

Він зауважив, що, за останніми даними, суди визнали брехливість таких декларацій 150 осіб.

Політик додав, що у Польщі були спроби заборонити колишнім комуністичним діячам працювати в державній адміністрації країни, але такий закон в кінцевому результаті не був ухвалений.

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Вчора в соціальній мережі «Фейсбук» були оприлюднені проекти законів про люстрацію в Україні, котрі підготували активісти.

Люстрація - це одна із вимог учасників акцій протесту, які тривали в Україні з листопада минулого року та в лютому привели до зміни влади в країні.

Головною метою люстрації є не допустити до влади замішаних у корупції та злочинах чиновників попередньої адміністрації.