У 2025 році The Witcher 3: Wild Hunt отримає ще одне оновлення, яке принесе в гру підтримку кросплатформних модів, і вперше зробить моди доступними на консолях.
CD Projekt анонсувала патч у рамках святкування 10-річчя третьої частини. Патч із кросплатформною системою вийде на ПК, PS5 і Xbox Series до кінця року, але без точної дати. А поки на сайті "Відьмака" з'явився FAQ з подробицями умов.
Модифікаціями можна буде ділитися через майданчик mod.io, а створювати їх – за допомогою різних конструкторів, таких як REDkit. При цьому розробники підтвердили, що не всі моди для "Відьмака 3" зможуть потрапити на консолі через правила платформ.
Для користувачів ПК нічого не зміниться: вони зможуть і далі встановлювати моди, отримані з інших джерел – наприклад, з NexusMods. Консолі підтримуватимуть тільки офіційний майданчик.
CD Projekt RED випустила редактор для "Відьмака 3" на ПК у травні 2024 року. По суті, розробники дали "народним умільцям" безмежну свободу, даючи змогу доповнювати або змінювати гру, створюючи нові квести, персонажів, анімації тощо.
The Witcher 3: Wild Hunt цього місяця відзначає десятиліття з моменту виходу. На честь річниці CD Projekt RED опублікувала святковий трейлер і згадує цікаві історії про розробку гри та її ранні версії. Так, наприклад, ми дізналися, що з гри вирізали квест, де Геральт ставав учасником Дикого Полювання.
Що стосується The Witcher 4, то у гри поки що немає ні дати виходу, ні релізного вікна. Майже напевно раніше 2027 року її чекати не варто. CD Projekt обіцяє зробити гру масштабнішою, ніж Cyberpunk 2077 і третій "Відьмак".