У компанії, схоже, незадоволені показниками ОС в іграх на портативних пристроях.

Оглядач Windows Central Джез Корден із посиланням на джерела розповів, що Microsoft заморозила проєкт зі створення власної портативної консолі на кшталт Nintendo Switch чи SteamDeck, яку хотіла випустити у 2027-му році.

Наразі IT-гігант збирається зосередитися на тому, щоб поліпшити роботу Windows 11 на портативних пристроях інших компаній (наприклад, від Asus чи Lenovo), а плани зі створення власної портативки відійшли на другий план.

Першою портативною консоллю, створеною за участю Microsoft, нібито стане Project Kennan, розроблена ASUS, де буде ця сама оновлена для ігор Windows 11. За даними джерел, пристрій з'явиться до кінця 2025 року.

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Очікується, що в "перехідному періоді" з'явиться ще кілька портативних рішень від партнерів Microsoft – і лише потім компанія випустить повноцінну портативну версію Xbox. Однак коли саме це станеться, неясно.

Паралельно у Microsoft в планах представити нову хмарну систему для ігрового стримінгу, щоб боротися з конкурентами з GeForce Now від Nvidia. Річ у тім, що стримінг на консолі через Xbox Game Pass йде через ПЗ від Nvidia, тоді як Microsoft потрібні власні рішення.

Загалом, настрої в Microsoft такі, що за стримінгом і портативками майбутнє ігрового ринку, пише Корден.

Що стосується наступника Xbox Series X, то замість традиційної консолі на нас може чекати щось на кшталт міні-ПК під Windows, однак з оболонкою, яка дасть змогу з комфортом користуватися девайсом у парі з телевізором. Його реліз теж очікується у 2027 році.

Тим часом нова консоль Nintendo, Switch 2, надійде в продаж уже 5 червня за ціною від 470 євро. Деякі ігри при цьому сильно подорожчають. Наприклад, за картридж Mario Kart World доведеться заплатити 90 євро (~4100 грн), а "дешева" цифрова версія обійдеться в €80.

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