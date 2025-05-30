Йдеться про відстрочку на рік для педагогів, які працюють за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки.

Кабінет міністрів України удосконалив процедуру надання відстрочки на період дії особливого стану в Україні педагогічним (науково-педагогічним) працівникам у закладах освіти. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук у Telegram.

Він зазначає, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

Зазначається, що у разі продовження строку проведення мобілізації, для продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, ці військовозобовʼязані не раніше ніж за 1 тиждень до завершення попереднього встановленого указом президента України строку проведення мобілізації, подають до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

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Відстрочка для вчителів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, українські вчителі можуть отримати відстрочку від мобілізації. При цьому мають бути виконані такі вимоги: робота в закладі освіти повинна бути основною, а не виконуватися за сумісництвом, а зайнятість має бути не менше 0,75 ставки.

Якщо ці умови не виконуються, то відстрочка не застосовується. Наприклад, вчитель, який працює на пів ставки, не зможе отримати відстрочку через педагогічну діяльність, якщо, звісно, він не має інших підстав для цього.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чоловіки-вчителі, які є військовозобов'язаними, не підлягатимуть мобілізації, як і в попередні роки. За його словами, це контролюється урядом, тому все буде добре.

За його словами, якщо говорити про літні канікули, то на цей період відстрочка зберігається, тому таких вчителів не будуть мобілізувати.

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