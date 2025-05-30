Ліміти не поширюються на платежі за товари та послуги.

Згідно Меморандуму українських банків, з 1 червня ліміти на карткові перекази та перекази через реквізити IBAN зменшаться зі 150 тис грн до 100 тис грн на місяць.

"З 1 червня 2025 року відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, граничні ліміти на р2р перекази з карткових рахунків громадян та перекази через реквізити IBAN становитимуть 100 тис грн на місяць", - нагадали у прес-службі "ПриватБанку".

Такі обмеження стосуються лише переказів, здійснених фізичними особами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN, як в межах України, так і за її межі. Водночас ці ліміти не поширюються на платежі за товари та послуги, зокрема на оплату комунальних послуг або покупки в магазинах.

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Зазначається, що, за даними статистики "ПриватБанку", обмеження щодо суми карткових переказів у 100 тис. грн впливають на операції не більше ніж 1,5% від загальної кількості клієнтів банку. Частина клієнтів, на яких можуть вплинути ці обмеження, вже мають підвищені ліміти завдяки поданим заявкам або індивідуальним рішенням банку, зокрема на основі підтверджених доходів.

"Ліміти не будуть поширюватися на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку або на перекази клієнтів з підтвердженими доходами понад встановленої суми ліміту (зарплата, пенсії, соціальні виплати, підтверджені інші доходи) чи волонтерів", - наголосили у фінустанові.

Перекази з картки на картку - останні новини

У грудні 2024 року чотири найбільших українських банки - "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" та "Універсал банк" (monobank) - підписали меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг.

Він, зокрема, передбачав запровадження лімітів на банківські перекази із непідтвердженими доходами: з 1 лютого 2025 року –150 000 грн на місяць, з 1 червня 2025 року –100 000 грн на місяць. За наявності вищих підтверджених доходів клієнтам буде дозволено здійснювати перекази на суму цих доходів.

При цьому для клієнтів, визначені банками як високоризикові, встановлено обмеження у 50 000 гривень на місяць.

Пізніше в грудні до меморандуму про обмеження карткових переказів, який був підписаний чотирма найбільшими українськими банками, приєдналися ще 25 фінансових установ - 23 банки та дві фінансові компанії. Таким чином, підписантами меморандуму є 27 українських банків з 60 діючих.

Голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначав, що лише в 3–5% випадків громадяни скаржаться на проблеми, пов'язані з картковими лімітами. У більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати - якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь.

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