Нововведення набуде чинності вже з липня 2025 року.

У Франції буде заборонено куріння в усіх місцях на відкритому повітрі, які можуть відвідувати діти, заявила міністр охорони здоров'я та сім'ї Катрін Вотрін.

Заборона набуде чинності 1 липня 2025 року і поширюватиметься на пляжі, парки, громадські садки, поза школами, автобусні зупинки та спортивні майданчики, повідомляє BBC.

Вотрин пояснила, що "свобода палити повинна закінчуватися там, де починається свобода дітей дихати свіжим повітрям", додавши, що відкриті зони кафе і барів, відомі як тераси, не будуть підпадати під заборону.

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Порушення правил потягне за собою штраф у розмірі 135 євро, зазначила міністр. Дотримання заборони контролюватиме поліція.

Хоча електронні сигарети звільнені від сплати податку, Вотрен заявила, що вона працює над введенням обмежень на кількість нікотину, який міститься в них.

За даними Французького центру моніторингу наркотиків і наркозалежності, 23,1% населення Франції курять щодня – це найнижчий відсоток, будь-коли зареєстрований, і зниження більш ніж на п'ять пунктів з 2014 року.

Національний комітет Франції по боротьбі з курінням стверджує, що понад 75 000 курців щорічно помирають від хвороб, пов'язаних із тютюном, – 13% усіх смертей.

Куріння в таких закладах, як ресторани і нічні клуби, було заборонено у Франції ще 2008 року.

Широкі заходи щодо заборони куріння на пляжах, у парках та інших громадських місцях мали набути чинності 2024 року, але необхідний для цього указ так і не було ухвалено. Однак понад 1500 муніципалітетів уже добровільно заборонили паління в громадських місцях, а сотні пляжів по всій Франції вже кілька років є некурящими.

Нещодавній звіт французької асоціації по боротьбі з раком La Ligue Contre le Cancer показує, що майже 80% французів виступають за заборону паління в громадських місцях, таких як ліси, пляжі, парки і тераси.

Як раніше повідомляв УНІАН, французькі урядовці також вимагають пустити дітей у заклади "тільки для дорослих".

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