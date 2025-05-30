Він впевнений, що "жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії - це втрачені життя людей".

Ані Україна, ані Туреччина, як приймаюча сторона, не мають даних про російський "меморандум". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірному відеозверненні.

"Візит в Україну міністра закордонних справ Туреччини - ми обговорили з ним дипломатію, обговорили всі можливості, які реально є та які повинні бути. Зараз, якщо чесно, ані ми в Україні, ані Туреччина як сторона, що приймає, не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум", - сказав він.

За його словами, росіяни чомусь приховують свій цей документ.

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"Абсолютно дивна, якщо чесно, позиція. Жодного розуміння формату. Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони - найбільш неадекватний суб’єкт у світі. Але саме це й переконує всіх, що новий тиск потрібен - тиск на Росію", - зазначив президент.

Він впевнений, що "жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії - це втрачені життя людей".

"Якщо й надалі Росія буде говорити мовою ультиматумів, якщо вони намагатимуться шантажувати - шантажувати продовженням війни, Росія повинна отримати сильну відповідь - відповідь Сполучених Штатів Америки, відповідь Європи, відповідь кожного у світі, хто хоче миру і хто, до речі, заявляв про підтримку для припинення вогню та дипломатії", - додав Зеленський.

Другий раунд переговорів в Стамбулі

Уже 2 червня у Стамбулі може відбутися новий раунд переговорів щодо врегулювання війни між Україною та РФ. Проте на цю зустріч не прибуде американська делегація, повідомляло видання The Atlantic із посиланням на радника президента США Дональда Трампа.

Там зазначили, що американський лідер останніми днями обговорював із помічниками можливість введення нових санкцій проти Росії, але хоче дочекатися результатів другого раунду переговорів у Стамбулі. Ба більше, він не хоче відправляти свою делегацію, але бажає стежити за прогресом.

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