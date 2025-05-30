Рішення Вашигтона викликало паніку серед керуючих трастами.

Ліхтенштейн розглядає можливість посилення контролю над десятками пов'язаних із Росією трастів. Керуючі від них відмовилися через санкції Вашингтона щодо російських олігархів.

Видання Reuters із посиланням на джерела повідомило, що масові відставки директорів поставили десятки трастів, які були пов'язані з олігархами, включно з Володимиром Потаніним і давнім союзником Володимира Путіна Геннадієм Тимченком, у невизначене становище, фактично заморозивши значну частину російських грошей.

Трасти є стрижнем статків, включно з яхтами або нерухомістю, розкиданих по всьому світу. Призупинення їхньої діяльності робить цю власність недоступною, що є ще одним потенційним важелем тиску на РФ на тлі спроб президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду.

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Представник уряду Ліхтенштейну заявив, що постраждали 475 трастів, хоча додав, що не всі з них були пов'язані з росіянами або особами, які підпадають під санкції. За його словами, міністерство юстиції країни прагне призначити нових управителів для 350 трастів, тоді як 40 трастів ліквідуються, а спроби призначити ліквідатора для ще 85 трастів виявилися безуспішними.

Ця ситуація завдає удару по трастовій індустрії, яка є важливою опорою фінансового центру Ліхтенштейну, обсяг якого становить приблизно 930 мільярдів доларів і який є основою економіки країни.

За словами чиновника, місцеві банки також постраждали. Вони особливо вразливі, оскільки США мають право обмежити їхню діяльність, перекривши доступ до долара, що загрожує серйозною кризою.

Уряд вивчає варіанти централізації управління покинутими трастами під своїм контролем і посилення нагляду за ними. Представник уряду Ліхтенштейну також заявив, що влада перебуває в контакті з міжнародними колегами, і що жодні трастові активи не будуть передані особам, які потрапили під санкції.

Дохід російських олігархів під час війни

Російські олігархи отримали мільярди доларів дивідендів на тлі ослаблення економічної невизначеності через війну. Багато з них мають тісні зв'язки з Володимиром Путіним, а деякі навіть потрапили під санкції.

Крім того, російські олігархи продовжують заробляти в Європі попри обмеження. Санкційне законодавство має лазівку, що дозволяє фінансувати військову машину РФ.

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