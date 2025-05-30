Екстремал попередив, що на нього можна дивитись тільки з оглядового майданчика, перебувати поруч чи спускатись всередину вкрай небезпечно.

У Кривому Розі понад пів сторіччя тому утворилось провалля глибиною 300 метрів. Фотограф та екстремал Анатолій Новак розповів, чому ця западина унікальна для України.

Як пише Суспільне, вона утворилась на місці відпрацьованої шахти, де видобували залізну руду. За словами чоловіка, попри небезпеку обвалу та зсуву грунту сюди щороку приходять екстремали для того, щоб побачити це провалля.

Новак вивчає та фотографує цікаві місця Кривого Рогу більше 15 років: ця пустка утворилась у 70-их роках на місці шахти, де видобували залізну руду.

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"Ця шахта вже допрацювала до глибини 500 м і її припинили розроблювати. Під час закриття шахти, з'являється величезна кількість підземних бурових камер, які час від часу сідають. Це сіла найвища до поверхні камера, де всі корисні копалини забрали і утворилась під землею величезна пустота, яка час від часу, або від підземних поштовхів обвалилася", - розповів він.

Чоловік стверджує, що впродовж років спостерігає за змінами цього провалля і 6 років тому йому навіть вдалось спуститися донизу. Він попередив, що на нього можна дивитись тільки з оглядового майданчика, перебувати поруч чи спускатись всередину вкрай небезпечно:

"Кожного року трохи землі сповзає разом з водою, трохи осипається каміння на бортах. Не те, що тут ходити, навіть стояти, як я взагалі не можна, це дуже небезпечно".

Кандидат географічних наук Володимир Казаков розповів, що в цьому регіоні численні провалля утворились через видобуток залізної руди. Раніше аби контролювати просідання землі порожнини шахти засипали або підривали. Нині ж технологію змінили - нові провалля заповнюють камінням, утворюючи штучні гори.

"Тільки там, де шахти, ми можемо спостерігати подібні утворення, такими аж навіть, як каньйонами. Загальна площа зрушень і обвалень складає 3000 гектар. Провалля ніколи б не утворились, якби внаслідок виймання великого об'єму корисної копалини, не утворювались би підземні порожнини", - поянив фахівець.

За словами науковця, ця западина у Кривому Розі - унікальне явище: її глибина найбільша в Україні серед техногенних проваль і становить 300 метрів.

Який вигляд має Каховське водосховище

Після теракту на греблі Каховської ГЕС, який влітку 2023 року влаштували росіяни, на спустошеній місцевості, на дні колишнього водосховища виріс дивовижний вербний ліс й зараз він переживає свою другу весну. Науковці Анна Куземко та Олександр Ходосовцев нещодавно повернулися з експедиції й розповіли про те, які зміни побачили.

Молоді верби продовжують активно рости на звільненому від води дні колишнього водосховища. Як зазначила Куземко, провідна наукова співробітниця Інституту ботаніки ім. Холодного, зараз ці дерева досягають шести-семи метрів заввишки.

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