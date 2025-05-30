Серед них колишні заступники міністра внутрішніх справ та заступник генпрокурора.

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря Оксана є серед співвласників компанії, яка бере участь в будівництві люксового готелю Glacier Premium Apartments в центрі Буковелю.

Про це повідомляється в сюжеті Bihus.Info, яким проведено журналістське розслідування. За оцінками видання Forbes, він стане найбільшим готелем в Україні. Будівля матиме 10 поверхів, де буде 810 апартаментів, спа на даху, спортзал та люксові бутіки.

Замовником будівництва виступає компанія "Глейшер Хілл", яка була створена на початку повномасштабного вторгнення і співвласницею якої є Оксана Чеботар (33,30%) - донька Сергія Чеботаря. Видання повідомило, що Чеботар пішов з посади заступника міністра внутрішніх справ у 2015 році за власним бажанням, але за два тижні до звільнення, його зять – Олег Поліщук, напав на знімальну групу Bihus.Info, коли та знімала новий будинок на місці реліктового лісу під Києвом. Цей будинок записаний на Оксану Чеботар. Розслідування нападу тривало кілька років, після чого його закрили.

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Зазначається, що нічим не закінчилась і відкрита вже після звільнення Чеботаря так звана справа "рюкзаків Авакова". Нагадаємо, тоді для Нацгвардії закупили рюкзаки сумнівної якості за сильно завищеними цінами, у компанії, пов’язаній з сином Авакова Олександром. Одним з ключових доказів у цій справі була розмова Авакова-молодшого і Чеботаря, записана у робочому кабінеті останнього.

"На відео чоловіки обговорювали потенційне замовлення і ціни. Це відео під час розслідування було знищене, відповідно і кримінальне провадження закрите", - зазначає Bihus.Info.

Видання також повідомило, що родина ще одного колишнього заступника Авакова – Олексія Тахтая теж має інтереси у Буковелі. Зокрема, у власності його дружини Марини є три апартаменти, загальною площею 300 кв м у готелі Rest & Ski Spa Resort. Крім них жінка має частку у компанії що займається, сонячною енергетикою на Прикарпатті. Зазначається, що Тахтай за час роботи в МВС разом з Чеботарем засвітився у скандалі з продажем незаконно видобутого піску. Тоді правоохоронці відкрили провадження, в якому фігурувало відео з кабінету Чеботаря, на якому посадовці обговорювали прибутки.

Видання зазначає, що зараз Тахтай є підозрюваним у справі про розтрату майна у особливо великих розмірах. За даними слідства, він "підстасував закупівлі" обладнання для відеоспостереження для МВС, так аби виграла потрібна компанія. "За це отримав 4 люксові автівки, а держава зазнала збитків на 16 млн грн. Нині слідство триває, а Тахтай вийшов під заставу у 33 млн грн", - сказано в розслідуванні. Зазначається, що з посади держсекретаря Тахтай йшов, маючи близько $200 тис. задекларованих накопичень на двох з дружиною. Коментарів щодо бізнесу та походження коштів журналістам родина Тахтая не надала.

В журналістському розслідуванні зазнається, що поруч з апартаментами дружини Тахтая, у котеджному містечку Westhills ще трьома апартаментами володіє дружина ексзаступника генерального прокурора Сергія Кізя. Сказано, що власницею 150 буковельських квадратних метрів Марина Кізь стала незадовго після звільнення чоловіка з органів, у 2020 році. Bihus.Info повідомляє, що у 2019 році Кізь кілька місяців пробув на посаді заступника генпрокурора і в цей період закрив провадження щодо Ігоря Калєтніка, яке стосувалось диктаторських законів "16 січня", засвітився у зриві спецоперації НАБУ проти першої заступниці голови міграційної служби Діни Пімахової, та просив європейських партнерів зняти санкції з Андрія Портнова. Після звільнення Кізь зайнявся бізнесом і нині у нього 10 різнопрофільних компаній. Також зазначається, що минулого року Кізь купив будинок в реабілітаційному центрі митників "Конча Заспа" та елітне авто.

"Більше того, усіх трьох родичок колишніх топ-правоохоронців об’єднує спільний бізнес-партнер – франківський забудовник, партнер курорту Буковель – Василь Кавлак. Саме з ним у партнерстві донька Сергія Чеботаря заснувала компанію, яка замовила будівництво готелю Glacier Premium Apartments. А дружини Тахтая та Кізя обзавелися апартаментами в його готелях", - сказано в журналістському розслідуванні.

Корупція в Україні

У липні 2018 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрив справу про розкрадання коштів проти сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

Перед цим, у жовтні 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як "справа рюкзаків") затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

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