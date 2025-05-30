Президент США вважає, що мирна угода щодо України вже близька.

Російські ракетні удари по Україні на тлі мирних переговорів "дуже розчарували" Дональда Трампа. Про це президент США повідомив журналістам під час пресконференції в Білому Домі.

"Я побачив речі, які мене дуже здивували: ракети, що запускаються по таких містах, як Київ, під час переговорів, які, на мою думку, були вже дуже близькі до завершення. Ми збиралися розв'язати проблему, і раптом ракети було випущено по кількох містах, і люди загинули. Я побачив речі, які мене дійсно здивували. А я не люблю бути здивованим. Тому я дуже розчарований у цьому сенсі", - сказав Трамп.

При цьому президент США повторив свою ритуальну фразу про те, що російська агресія проти України "це не моя війна", що її взагалі не трапилося б, якби він був президентом на той момент, і що зараз він просто "хоче вирішити проблему для людей".

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Реакція Трампа на поведінку Кремля

Як писав УНІАН, останнім часом Трамп почав демонструвати ознаки роздратування тим, що Росія ухиляється від мирного процесу і лише ескалює війну. Зокрема днями він прямозаявив, що Росія "грає з вогнем", коли зриває мирний процес.

Публічно невдоволення Трампа діями Путіна підтверджували в Держдепі та в Білому домі. Інсайдери запевняють західну пресу, що це не гра на публіку, а щире розчарування.

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