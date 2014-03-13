Омбудсмени України і Грузії підписали Угоду про співпрацю

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського омбудсмана, ця угода спрямована на посилення взаємодії у сфері захисту прав громадян України на території Грузії та громадян Грузії на території України.

«Сторони домовилися про обмін найкращим досвідом і взаємне надання практичної допомоги у питаннях забезпечення прав людини та основоположних свобод, організацію спільних заходів, зокрема конференцій та семінарів, спрямованих на покращення механізмів захисту прав людини на національному, регіональному та міжнародному рівнях; здійснення навчальних візитів», - йдеться в повідомленні.

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Омбудсмани України та Грузії, які виконують функції національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань, співпрацюватимуть також у такій важливій сфері, як попередження катувань, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання. Йдеться, серед іншого, про здійснення спільних візитів до місць несвободи з метою перевірки стану дотримання прав осіб, які там перебувають, поінформували у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини.