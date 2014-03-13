МЗС вручило чергову ноту Росії: затоплені кораблі загрожують екології Чорного моря
МЗС України направило ноту Росії у зв'язку з потенційною загрозою екологічній безпеці середовища в Чорному морі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
За його словами, МЗС України повідомило російську сторону про те, що в районі Південної коси озера Донузлав від місця затоплення великого протичовнового корабля “Очаков” і водолазного катера в бік моря переміщується смуга білого кольору невідомого походження.
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“Міністерство привертає увагу російської сторони до того, що внаслідок свідомих та неправомірних дій останньої з порушенням взятих на себе зобов'язань в межах угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації з питань забезпечення екологічної безпеки та екологічного контролю в місцях базування ЧФ РФ на території України від 18 грудня 1998 року, створено потенційну загрозу екологічній безпеці морського середовища у Чорному морі”, - сказав Перебийніс.
За його словами, Україна заявляє, що вся відповідальність за нанесення шкоди морському середовищу і природним ресурсам Чорного моря покладається на російську сторону.