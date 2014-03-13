МЗС вручило чергову ноту Росії: затоплені кораблі загрожують екології Чорного моря

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, МЗС України повідомило російську сторону про те, що в районі Південної коси озера Донузлав від місця затоплення великого протичовнового корабля “Очаков” і водолазного катера в бік моря переміщується смуга білого кольору невідомого походження.

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“Міністерство привертає увагу російської сторони до того, що внаслідок свідомих та неправомірних дій останньої з порушенням взятих на себе зобов'язань в межах угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації з питань забезпечення екологічної безпеки та екологічного контролю в місцях базування ЧФ РФ на території України від 18 грудня 1998 року, створено потенційну загрозу екологічній безпеці морського середовища у Чорному морі”, - сказав Перебийніс.

За його словами, Україна заявляє, що вся відповідальність за нанесення шкоди морському середовищу і природним ресурсам Чорного моря покладається на російську сторону.