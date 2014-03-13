Міноборони запевняє, що ультиматум кримського комбрига був адресований військам РФ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

"Командир Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна полковник Юлій Мамчур сьогодні, 13 березня, в ході розмови з в.о. міністра оборони України Ігорем Тенюхом підтвердив, що оприлюднене ним відеозвернення у мережі Інтернет є застереженням для російських військовослужбовців, які блокують військові частини Збройних сил України, дислоковані у Криму", - пояснили в Міноборони.

За словами офіцера, російські військові здійснюють постійний тиск на українських військовослужбовців та виставляють ультиматуми чимраз жорсткішого характеру.

Тенюх зазначив, що з командирами та особовим складом військових частин у Криму підтримується постійний зв’язок. "Військовослужбовці підкреслюють готовність виконувати завдання за призначенням та залишатися вірними присязі. Вони знають про вжиті керівництвом держави невідкладні заходи з метою підтримання військовослужбовців військових частин ЗС України у Криму, які зірвали плани агресора, стримуючи відверті провокації на межі можливого вибуху та забезпечуючи передумови для врегулювання конфлікту і збереження цілісності країни", - додали в Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, у відеозверненні Мамчур звернувся до керівництва України, Міноборони, Генштабу ЗСУ з проханням "у найкоротший термін прийняти зважене рішення по подальших діях командирів військових частин у випадку прямої загрози життю особовому складу, членам родин військовослужбовців, цивільного населення".

"Ваше рішення прошу донести в директивній формі до всіх командирів військових частин, які дислокуються в Автономній Республіці Крим... Ціною неймовірних зусиль утримуємо тендітний мир на кримській землі, продовжуємо бути вірними присязі на вірність українському народу. Ми - військовослужбовці повинні захищати суверенітет, територіальну цілісність України. З кожним днем ультиматуми з боку представників збройних сил РФ здобувають усе більш жорсткий характер", - підкреслив Мамчур.