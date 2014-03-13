Фірташа затримали бійці австрійського спецназу біля його офісу

Бізнесмена Дмитра Фірташа затримали 12 березня ввечері силами співробітників Федерального агентства зі злочинності та спецпризначенцями із відділу "Кобра" - це контртерористичний підрозділ спеціального призначення Австрії, повідомляється у спецвипуску ТСН.

Генеральна прокуратура у Відні оголосила Фірташа у національний розшук на підставі багаторічних розслідувань американського Федерального бюро розслідувань та ордеру на арешт одного із судів США.

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Затриманий підозрюється у хабарництві і організації терористичних формувань. В Австрії інформують, що затримання відбулося без інцидентів, попри те, що українця супроводжувала приватна охорона. Арештували підприємця просто на вулиці неподалік від віденського офісу його компанії. Після арешту звинуваченого відвезли до в'язниці у районі Відень-Йозефштадт. У Відні наголосили, що арешт не пов'язаний із політичними змінами в Києві, і що американці розслідували справи проти Фірташа з 2006 року.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що не оголошували у розшук відомого бізнесмена Дмитра Фірташа.