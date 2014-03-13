Якщо референдум в Криму відбудеться, проти РФ застосують санкції - Керрі

США та ЄС застосують санкції проти Росії якщо референдум в Криму відбудеться. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Виступаючи на слуханнях у комітеті з асигнувань сенату Конгресу США, він сказав, що "в понеділок буде зроблена дуже серйозна серія кроків тут і в Європі", якщо плебісцит з питання про входження Автономної Республіки Крим до складу Російської Федерації відбудеться, як планується, 16 березня. "Відповідь буде дано задовго до" можливого входження Криму до складу Росії, зазначив глава зовнішньополітичного відомства США.

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За його словами, адміністрація США вже підготувала "дуже ясний список (імен) тих", проти кого вона готова застосувати каральні заходи у разі проведення референдуму в Криму.