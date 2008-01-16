Посла Польщі в Україні запросили в МЗС на розмову про кордон і футбол

16 січня ц.р. Директор департаменту консульської служби МЗС України Борис БАЗИЛЕВСЬКИЙ зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яцеком КЛЮЧКОВСЬКІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі Б.БАЗИЛЕВСЬКИЙ висловив занепокоєння ситуацією, що склалася на пунктах пропуску через спільний державний кордон після приєднання Польщі до Шенгенської угоди та наголосив на необхідності активізації переговорного процесу і якнайскорішого укладення двосторонньої угоди про правила місцевого прикордонного руху.

Зі свого боку, Я.КЛЮЧКОВСЬКІ повідомив про налаштованість польської сторони провести в січні ц.р. переговори щодо узгодження проекту зазначеної угоди з метою її підписання у лютому ц.р.

У ході бесіди відбулося також обговорення питань щодо забезпечення умов роботи Генерального консульства РП у м.Львів та створення сприятливих умов для відвідання вболівальниками матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу „Євро-2012”.