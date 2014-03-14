Конституційний суд о 17.00 винесе рішення про правомірність кримського референдуму
15:05, 14 березня 2014Політика
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Сьогодні Конституційний суд о 17.00 оприлюднить рішення про конституційність кримського референдуму.
Конституційний суд оприлюднить рішення щодо кримського референдуму
Сьогодні, 14 березня, Конституційний суд України оприлюднить рішення у справі за конституційним поданням виконуючого обов`язки Президента України, голови Верховної Ради щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим „Про проведення загальнокримського референдуму“ від 6 березня 2014 року та конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) цієї постанови.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, початок засідання – о 17.00.
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