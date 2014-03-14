КС визнав неконституційним референдум у Криму
17:26, 14 березня 2014Політика
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Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову Верховної Ради АР Крим "Про проведення загальнокримського референдуму".
Кримський референдум визнаний таким, що не відповідає Конституції / Фото : REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення КС оголосив сьогодні.
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Розгляд справи відбувався за конституційним поданням виконуючого обов`язки Президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова та конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської щодо відповідності Конституції України (конституційності) цієї постанови.
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