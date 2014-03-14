КС визнав неконституційним референдум у Криму

Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову Верховної Ради АР Крим "Про проведення загальнокримського референдуму".

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення КС оголосив сьогодні. Читайте такожТурчинов сподівається, що "сьогодні-завтра" КС вирішить, чи розпускати парламент Криму Розгляд справи відбувався за конституційним поданням виконуючого обов`язки Президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова та конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської щодо відповідності Конституції України (конституційності) цієї постанови.

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