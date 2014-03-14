Харківський губернатор попереджає про імовірність терактів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після наради сказав сам Балута.

«У нас є точна інформація про те, що готуються реальна дестабілізація ситуації в Харкові 16 березня. І можливі терористичні акти на території міста», - сказав він.

Балута відмовився відповідати на питання, громадянами яких держав готуються терористичний акт. У той же час він підкреслив, що зараз продовжується виявлення осіб, «налаштованих на дестабілізацію й, дійсно, які не є громадянами України, а є громадянами Російської Федерації або громадянами якихось інших країн».

Читайте такожВлада Харкова буде добиватися заборони проросійського референдуму-вічаГубернатор зазначив, що міри безпеки приймають органи внутрішніх справ та Служби безпеки України. Крім цього, сьогодні також відбудеться розширена нарада за участю представників Міноборони та Держприкордонслужби.

Балута висловив переконання, що референдум-віче з питання федералізації Харківської області, запланований проросійськими організаціями на неділю, 16 березня, буде заборонений судом і люди, котрі зберуться на нього, братимуть участь у незаконному масовому заході.

«Ми просимо жителів міста та жителів Харківської області проявляти повний спокій, не брати участь у масових заходах», - сказав Балута.

Як повідомляв УНІАН, Харкові на площі Свободи проросійські організації у неділю, 16 березня, планують провести віче-референдум, на який винесуть питання федералізації України та самовизначення Харківської області.