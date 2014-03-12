У Харкові проросійські організації в неділю проведуть референдум-віче

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав член виконкому об’єднання «Віче Харків» Єгор Логвінов.

«8 березня на мітингу біля пам’ятника Леніну було вирішено провести референдум-віче в місті Харкові. Він призначений на 16 березня 12.00 на площі (Свободи – УНІАН), біля Леніна. Буде лише одне питання – федералізація, але, я думаю, що на цьому ж віче ми ухвалимо резолюцію. Сподіваюся, харків’яни нас підтримають», - сказав Логвінов.

За його словами, для проведення референдуму-віча будуть підготовлені бюлетені, на них бажаючі зможуть вказати свої прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон і, власне, проголосувати. Бюлетені можна буде вкинути у встановлені на площі урни.

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Логвінов додав, що в резолюції, яку ухвалять у неділю, громадські організації планують заявити про те, що беруть владу в регіоні в свої руки, закликають силові структури до перепідпорядкування та звертаються по допомогу до Росії.

«Судячи з усього, ми будемо говорити про те, що ми повністю беремо владу у свої руки. Друге, ми будемо говорити, що всі правоохоронні органи, всі військові структури, всі господарські структури міста та області повинні негайно перепідпорядковані виконкому (виконкому об’єднання «Віче Харків» - УНІАН) й ми будемо будь-якими засобами цього добиватися. І третє питання, яке ми обов’язково будемо піднімати в резолюції, це ми будемо просити віче Харкова підтримати нас у нашому зверненні до сусідньої держави, до Росії, по допомогу», - сказав Логвінов.

Він висловив сподівання, що «людей буде дуже багато». Логвінов підкреслив, що об’єднання «Віче Харків» не визнає владу та вважає її незаконною. Він додав, що в неділю на віче буде оголошене прізвище «народного губернатора».

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У свою чергу член виконкому «Віче Харків» Геннадій Макаров, відповідаючи на питання, яким чином буде здійснений контроль за тим, щоб одна людина не проголосувала більше одного разу, сказав: «Під час голосування на виборах цю проблему вирішити неможливо, тому не будьте настільки суворі, так би мовити, до референдуму».

Макаров також наголосив, об’єднання «Віче Харків» має намір запропонувати ввести на Лівобережну Україну «миротворчі контингенти Росії».