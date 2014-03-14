ЗМІ: Російські солдати 17 березня почнуть штурмувати українські частини в Криму
17:57, 14 березня 2014Політика
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В Криму "зелені чоловічки" зізнались кореспонденту ТСН в тому, що виконують накази Москви і залишаться й після референдуму.
17 березня розпочнеться штурм українських частин у Криму / REUTERS
Росіяни кажуть, що діяти по-справжньому вони почнуть 17 березня, повідомляє ТСН.
Заблоковані частини перейменують на бандитські формування, аби законно на них зайти. Українцям пропонуватимуть два варіанти: служити за межами Криму чи приймати російське громадянство.
Читайте такожКС визнав неконституційним референдум у Криму Хто чинитиме опір, тих братимуть озброєним штурмом. Мирне населення обіцяють не чіпати, а просто міняти йому паспорти на російські.
В разі необхідності, мирне населення ховатимуть у підвалах.
Нагадаємо, один з представників незаконних воєнізованих формувань у Криму зізнався, що росіян почали звозити на півострів ще до перемоги Майдану і втечі Януковича.
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