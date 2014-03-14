ЗМІ: Російські солдати 17 березня почнуть штурмувати українські частини в Криму

Росіяни кажуть, що діяти по-справжньому вони почнуть 17 березня, повідомляє ТСН.

Заблоковані частини перейменують на бандитські формування, аби законно на них зайти. Українцям пропонуватимуть два варіанти: служити за межами Криму чи приймати російське громадянство.

Читайте такожКС визнав неконституційним референдум у Криму Хто чинитиме опір, тих братимуть озброєним штурмом. Мирне населення обіцяють не чіпати, а просто міняти йому паспорти на російські.

В разі необхідності, мирне населення ховатимуть у підвалах.

Нагадаємо, один з представників незаконних воєнізованих формувань у Криму зізнався, що росіян почали звозити на півострів ще до перемоги Майдану і втечі Януковича.