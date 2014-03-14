Росіян до Криму почали звозити ще до повалення Януковича

Про це він заявив у Сімферополі на камеру.

Коли журналістка підійшла до групи людей у камуфляжі та з георгіївськими стрічками, один із них після недовгого спротиву зізнався, що він з Кубані, не знає, кого й від кого тут захищає, стоїть тут уже близько місяця і залишатиметься до 16 березня.

Читайте такожПівтисячі кримських татар мітингують проти референдуму в СімферополіЯк відомо, 16 березня самопроголошена влада Криму намагатиметься провести референдум про приєднання до Росії. Жодна країна, окрім Росії, наразі не визнала його легітимності.

Прикметно, що, хоча Росія досі офіційно не визнає факту військової інтервенції в Україні, приводом для політичної підтримки кримських сепаратистів у владі РФ називають "нелегітимність" нової української влади та нібито загрозу з її боку російськомовному населенню АРК. Зізнання кубанця свідчить, що організоване перекидання громадян Росії до Криму почалося, ще коли при владі був екс-президент Віктор Янукович.