Сьогодні Рада безпеки ООН розгляне резолюцію щодо України

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дипломатів в ООН.

За їхніми словами, вони очікують, що Росія використає право вето, щоб відхилити цей документ. Але, як сказав один із західних дипломатів на умовах анонімності, текст проекту резолюції написаний так, щоб не викликати вето Китаю, який теж занепокоєний діями Росії: Пекін завжди захищає позиції територіальної цілісності і не підтримує втручання у внутрішні справи, і з такими словами виступав і щодо нинішньої ситуації навколо України.

За словами дипломатів, проект резолюції дуже м’який: він не засуджує Росію, не закликає її вивести війська з Криму і не погрожує санкціями.

Як сказав інший дипломат, такі помірковані формулювання мають одну мету: бути прийнятними для Китаю, щоб він не голосував проти, а утримався. Таке голосування призвело б до ще більшої ізоляції Росії у світі.

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У проекті резолюції заявляється, що «референдум» у Криму, не підтриманий владою в Києві, «не може мати ніякої чинності і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Криму». Документ також закликає інші держави й міжнародні організації утримуватися від визнання його результатів і від «будь-яких дій, які можуть бути сприйняті як визнання будь-якої зміни статусу».

Крім того, проект резолюції пропонує підтвердити «суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах».

Документ також має на меті закликати Москву і Київ негайно піти на прямий політичний діалог про мирне вирішення суперечки і виявляти стриманість і, крім того, констатувати готовність нинішньої влади України захищати права всіх українців, включно з меншинами.

Засідання має початися сьогодні об 11-й годині за часом Нью-Йорка, або ж о 16-й за Києвом.

У Росії заступник міністра закордонних справ Геннадій Гатилов уже заявив, що цей проект резолюції, який закликає не приймати результатів кримського «референдуму», для Москви неприйнятний.