ГПУ перевірить причетність екс-керівництва Міноборони і Генштабу ЗСУ до зниження бойової готовності військ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

«Підставою для проведення перевірки стало обнародування в засобах масової інформації відомостей про ухвалення колишнім керівництвом та іншими посадовцями оборонного відомства управлінських рішень, в результаті яких знижена бойова готовність військових частин Збройних сил України. В окремих випадках тривале неприйняття відповідних рішень призвело до значних труднощів щодо виконання підрозділами завдань за призначенням», - говориться в повідомленні.Читайте такожТурчинов розповів, чому українські військові не використовують зброю в Криму

Генпрокуратура також повідомила, що під час повної та всебічної перевірки за вищезгаданими фактами будуть вивчені відповідні документи і матеріали, одержані пояснення від посадовців структур. За результатами перевірки буде ухвалено рішення і застосовані відповідні заходи реагування.