Парламент Криму назвав свій розпуск Верховною Радою "театром абсурду"

Як передає кореспондент УНІАН , про це йдеться в заяві президії .

«Після того, як Державний комітет України з телебачення і радіомовлення залишив українських телеглядачів без російських фільмів і серіалів, їм доводиться задовольнятися нескінченним серіалом під назвою «Засідання Верховної Ради України» з до болю знайомим сюжетом - нелегітимна влада в Києві продовжує штампувати нелегітимні рішення. Черговий епізод цього серіалу, присвячений цього разу Криму, знято в кращих традиціях жанру "театру абсурду": 15 березня Верховна Рада України прийняла постанову, якою достроково припинила повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим», - зазначають автори заяви.

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На їхню думку, з правової точки зору «це рішення є мізерним».

«Відповідно до пункту 28 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України може достроково припинити повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим тільки за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення парламентом автономії Конституції України або законів України . Такий висновок відсутній - є лише рішення терміново переформатувати під запити "майдану" Конституційний Суд України від 14 березня 2014 № 2-рп/2014 у справі про проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим , яке не може служити підставою для розпуску кримського парламенту», - вважають в президії.

«Зазначимо, що Закон України " Про Конституційний Суд України " (статті 61-63 , 65-66 ) розділяє поняття "рішення " та " висновок" Конституційного Суду , а також порядок їх прийняття та вимоги до зазначених актів . Відповідно, оскільки постанову Верховної Ради України прийнято з порушенням вимог пункту 28 частини першої статті 85 Конституції України , вона не тягне за собою правових наслідків», - сказано в заяві.

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«Якщо ж говорити про політичні наслідки , то доводиться констатувати : своїм рішенням народні депутати поставили жирну крапку у стосунках Криму і материкової України . Це рішення стане для кримчан ще одним вагомим аргументом голосувати на референдумі 16 березня за возз'єднання Криму з Росією», - вважають в Президії кримського парламенту.

«Голосування за розпуск кримського парламенту стало своєрідною "перевіркою на вошивість", яку , на жаль , пройшли не всі народні обранці . Воно продемонструвало , що деякі депутати від Партії регіонів і ті , хто поспішив покинути лави регіоналів у важку хвилину , слухняно обслуговують "коричневу хунту". Їхні імена тепер сумно відомі на півострові, а самі вони стануть персонами нон- грата для всіх кримчан», - наголошується в документі.

«Співчуваємо цим кримоненависникам ще й тому , що найближчим часом їм доведеться голосувати за"драконівські" законопроекти про заборону Комуністичної партії України і Партії регіонів , про подолання спадщини радянської окупації , про люстрацію і т.д. На щастя , після 16 березня це будуть вже не наші проблеми і не проблеми кримчан», - заявляє кримський парламент.