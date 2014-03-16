У Харкові проходить мітинг за федералізацію України

У Харкові близько 500 чоловік проводять мітинг за федералізацію України.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися біля пам'ятника Леніну на площі Свободи.

Вони тримають прапори Радянського Союзу, України, Росії, КПУ, кількох громадських організацій лівого толку, транспаранти з написами: «Ми проти НАТО», «Південний Схід за референдум», «Наша батьківщина - СРСР», а також іноді скандують: «Росія!».

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До учасників мітингу приїхав судовий виконавець, який з трибуни намагався зачитати рішення суду про заборону проведення на площі Свободи сьогодні, 16 березня, референдуму-віче про федералізацію Харківської області.

Учасники мітингу різко негативно оцінили рішення суду, і стягнули зі сцени судового виконавця.

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Працівники міліції змогли довести судового виконавця до автобусу, проте активісти заблокували транспорт, і близько 5 хвилин не давали автобусу виїхати з площі.

На даний момент не відомо, чи проводитиметься референдум-віче про федералізацію Харківської області.