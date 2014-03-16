Екзит-пол кримських сепаратистів намалював 93% бажаючих возз'єднатися з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, опитування проводив Республіканський інститут політичних та соціологічних досліджень на замовлення сайту "Кримінформ".

Парламент Криму виніс на референдум два альтернативних запитання:

1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?

2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Голосування почалося 16 березня, о 8 ранку і завершилося о 8 вечора.