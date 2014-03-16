Екзит-пол кримських сепаратистів намалював 93% бажаючих возз'єднатися з Росією
21:44, 16 березня 2014Політика
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93 % виборців Криму висловилися на референдумі 16 березня, за приєднання Криму до Росії - такі дані єдиного в регіоні екзит -полу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, опитування проводив Республіканський інститут політичних та соціологічних досліджень на замовлення сайту "Кримінформ".
Парламент Криму виніс на референдум два альтернативних запитання:
1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?
2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?
Голосування почалося 16 березня, о 8 ранку і завершилося о 8 вечора.
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