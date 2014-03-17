Санкції ЄС можуть стосуватися й керівників Криму - МЗС Британії

Санкції Європейського Союзу щодо заборони на в`їзд та замороження активів будуть стосуватися не лише представників Росії, але й кримських керівників через проведення незаконного референдуму про відокремлення півострова від України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів, яка має обговорити питання санкцій Євросоюзу проти тих, хто сприяє анексії Криму Росією.

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”Я сподіваюся, що ми досягнемо згоди щодо замороження активів та заборони на поїздки. Я маю надію, що в списку будуть представники Росії, а також представники Криму. Водночас ми маємо тримати відкритими дипломатичні канали”, - сказав Хейг.

Він додав, що Велика Британія не визнає так званого референдуму у Криму. ”Ми не визнаємо референдум у Криму як законний, легітимний чи такий, що має значення. Будь-який референдум, який проводиться за кілька днів, без справжньої кампанії, без доступу на територію Криму керівництва України – не має довіри до такого заходу”, - сказав глава МЗС Британії.