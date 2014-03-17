МЗС відкликає посла України в Росії для консультацій
16:41, 17 березня 2014Політика
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У зв'язку із ситуацією довкола Автономної Республіки Крим та необхідністю обговорення деяких її міжнародних аспектів українська сторона відкликає для консультацій Посла України в Російській Федерації Володимира Єльченка.
Володимир Єльченко (ліворуч) та екс-посол України в Росії Костянтин Грищенко
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.
16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували про приєднання Криму до РФ.
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