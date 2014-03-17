МЗС відкликає посла України в Росії для консультацій

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували про приєднання Криму до РФ.