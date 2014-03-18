Путін: Законної влади в Україні немає, до міністрів можна потрапити з дозволу "бойовиків Майдану"

Путін вважає, що радикали до цих пір багато в чому визначають ситуацію в країні - багато держорганів узурповано самозванцями, заявив президент РФ Володимир Путін, передає РИА Новости.

"Головними виконавцями перевороту стали націоналісти, неонацисти, русофоби та антисеміти - саме вони багато в чому визначають до цих пір життя на Україні", - сказав Путін у вівторок в Кремлі.

Президент зазначив, що в Україні нема з ким вести діалог.

"Зрозуміло й те, що легітимною виконавчої влади в Україні досі немає, розмовляти нема з ким, багато держорганів узурповано самозванцями, при цьому вони нічого в країні не контролюють, а самі, хочу це підкреслити, часто самі знаходяться під контролем радикалів. Навіть потрапити на прийом до деяким міністрів нинішнього уряду можна тільки з дозволу бойовиків Майдану - це не жарт, це реалії сьогоднішнього життя", - заявив Путін.

Читайте такожПутін заявив, що рішення Хрущова про передачу Криму Україні було незаконним

При цьому ті, хто чинив опір "путчу" в Україні, зазнали репресій, заявив Путін.

"Ті, хто стояв за останніми подіями в Україні, переслідували інші цілі, вони готували державний переворот. Черговий. Планували захопити владу, не зупиняючись ні перед чим. У хід були пущені і терор, і вбивства, і погроми", - сказав Путін. Він нагадав, що так звана нова влада - ті, хто стояв за переворотом, - в першу чергу внесли скандальний законопроект про перегляд мовної політики, який прямо обмежував права національних меншин.