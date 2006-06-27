Литвин ллє воду на млин Януковича

Голова Верховної Ради попереднього скликання Володимир ЛИТВИН вважає правильними дії Партії регіонів, яка вимагає обирати спікера не пакетним голосуванням, а за існуючими процедурами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи заяву Партії регіонів про те, що фракція Партії регіонів готова блокувати роботу ВР аж до розпуску парламенту.

«Очевидно, мотив тактики, яку обрала Партія регіонів, простий, вона вимагає дотримуватися регламенту при розгляді кадрових питань. Я думаю, оскільки це головна вимога, то дотримання регламенту зніме всі підстави для блокування», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також вважає нереальним розпуск Верховної Ради. «По-перше, на це ніхто не піде, в тому числі на це не піде і Партія регіонів», - зазначив він.

При цьому В.ЛИТВИН нагадав, що для того, щоб мати підстави для розпуску Верховної Ради, потрібно, щоб впродовж місяця ВР не зібралася на пленарне засідання.

Він також зазначив, що колишня опозиція, а нинішня владна коаліція, навчили, як потрібно діяти, і завжди, коли блокувалася трибуна, порушувався регламент.

В.ЛИТВИН також вважає, що коли є довіра між членами коаліції, коли вони підписали угоду, то, очевидно, що треба демонструвати відкритість, демократичність і повагу до законів і регламенту в таких організаційних питаннях.

Він зазначив, що якщо зараз немає довіри, а це головна проблема, яка спонукає до пакетного голосування, то що можна вже говорити про практичну роботу.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що поки не вирішене питання, чи голосуватимуться кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. За її словами, це рішення ухвалюватиметься у четвер, 29 червня.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що більшість хотіла б, щоб голосування по кандидатурі на посаду голови парламенту відбувалося не в таємному, а у відкритому режимі.

В той же час Партія регіонів вимагає обрання голови Верховної Ради в рамках Регламенту і Конституції, що передбачає таємне голосування і виключає будь-яке пакетне голосування

Сьогодні перед початком пленарного засідання депутати фракції Партії регіонів заблокували трибуну і президію парламенту. Засідання ВР так і не розпочалося.

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки не будуть виконані всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.