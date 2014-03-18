Україна може адекватно відповісти на російську агресію на материку - Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

“Ми змогли відродити українське військо, ми спроможні відповісти агресорові, якщо він буде вчиняти дії на континентальній частині України. Вже є відповідні доручення і Міністерству оборони, і внутрішнім військам, і ми не дозволимо агресору просуватися далі на територію України”, - запевнив перший віце-прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували про приєднання Криму до РФ.

Сьогодні, 18 березня, президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ два нових суб'єкти - Крим і Севастополь. А в Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом і Україна ніколи не визнає незалежності Криму і приєднання його до Росії.