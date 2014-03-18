У Сімферополі проводять зачистку місць проживання українських військовослужбовців і ветеранів ЗСУ

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, оприлюднивши на своїй сторінці у Facebook повідомлення групи «Інформаційний спротив».

«Слідом за вбивством українського військового в Сімферополі, містом котиться хвиля насильства і провокацій з боку російських окупантів і їх прислужників з числа т.з. "самооборони"», - йдеться у повідомленні.Читайте такожПо українським військовим в Криму стріляв російський спецназ

Наголошується, що «на даний момент на вул. Кубанській, 11 і 11А, "самооборона" під прикриттям російських військових проводить зачистку місць проживання українських військовослужбовців і ветеранів ЗС України (обидва будинки - це так звані будинки офіцерського складу МО України)».

Відповідно до інформації, «бандити виламують двері, уриваються до помешкань і, погрожуючи здоров'ю і життю членів сімей українських військових, вимагають їх негайного виселення на вулицю».