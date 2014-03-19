У Кіровському російські війська розгорнули 4 пускові установки - джерело

Джерела з Кіровського повідомляють, що на базі, куди раніше прибули ЗРК Оса, військовослужбовцями РФ розгорнуті 4 пускові установки. Вони встановлені за злітно-посадковою смугою.

Про це пише голова медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов.

В даний час посилено контрольно-пропускний режим на КПП аеродрому, встановлена бетонна змійка, проводиться огляд особистих речей на предмет наявності зброї. Джерела вказують на те, що по периметру аеродрому розміщені снайпери.