Питання про виведення співробітників МВС України з Криму вирішить РНБО - Аваков

13:36, 19 березня 2014
Політика
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Питання про виведення співробітників МВС України, які перебувають на території Криму, вирішуватиметься на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Аваков повідомив про можливе швидке виведення працівників МВС із Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу.

Відповідаючи на питання журналістів, чи правдива інформація про підготовку до виведення української міліції з Криму, міністр сказав: "Буде відповідне рішення РНБО і тоді буде відповідна публічна позиція".

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня Президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ два нових суб'єкти - Крим і Севастополь, а в Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

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