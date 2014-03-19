Питання про виведення співробітників МВС України з Криму вирішить РНБО - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу.

Відповідаючи на питання журналістів, чи правдива інформація про підготовку до виведення української міліції з Криму, міністр сказав: "Буде відповідне рішення РНБО і тоді буде відповідна публічна позиція".

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня Президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ два нових суб'єкти - Крим і Севастополь, а в Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.