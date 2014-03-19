У Держдумі пропонують зробити кримчан громадянами РФ "автоматично"

З дня прийняття Криму до складу РФ і утворення нових регіонів "громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території Республіки Крим та на території міста федерального значення Севастополя, визнаються громадянами Російської Федерації", говориться в законопроекті.

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При цьому протягом одного місяця ті, хто не захочуть прийняти російське громадянство, повинні будуть заявити про це, повідомляє РИА Новости.

У законопроекті наголошується, що Крим вважається прийнятим в РФ з дати підписання договору про прийняття Криму до складу Росії в якості нового регіону. Договір був підписаний в Москві 18 березня 2014 року.

Законопроект, як очікується, буде розглянуто Держдумою на додатковому пленарному засіданні в четвер.