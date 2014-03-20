Українські військові в "Бельбеку" відкрили вогонь по провокаторах

Як повідомили у військовій частині А-4515, 19 березня 2014 року о 20:30 було здійснено провокацію на території частини.

"Група невідомих спробувала проникнути на територію частини, використовуючи при цьому світло-шумові гранати. Військовослужбовці на посту відкрили вогонь, внаслідок чого провокатори відступили від кордонів території частини", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 18 березня, під час штурму 13-го фотограмметричного центру у Сімферополі прямим влученням в область серця було вбито прапорщика Какуріна, який перебував на спостережній вежі автопарку частини.

У зв’язку із загибеллю українського військовослужбовця, військовим частинам Збройних сил України, дислокованим в АР Крим, дозволено застосовувати зброю.