Події в Україні можуть прискорити процес зближення НАТО з кандидатами - Расмуссен

22:15, 21 березня 2014
Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен вважає, що події, пов`язані з Україною, можуть прискорити процес зближення з НАТО країн-кандидатів. 

Андерс фог Расмуссен

Про це він заявив на міжнародній конференції в Брюсселі, повідомляє РІА «Новости»

”Вважаю, що (події) останніх тижнів можуть вплинути на це. Я бачу це в стратегічній перспективі”, - заявив Расмуссен. За його словами, на майбутньому в Уельсі саміті НАТО недостатньо буде просто ”повторити термінологію відкритих дверей минулих самітів”.

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”Нам потрібно рухатися вперед і відобразити прогрес, який був зроблений, принаймні, в деяких країнах-кандидатах”, - заявив генсек альянсу.

Він зазначив, що наприкінці червня прогрес країн-кандидатів - Грузії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Македонії - розглянуть міністри закордонних справ країн НАТО.

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