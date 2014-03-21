Події в Україні можуть прискорити процес зближення НАТО з кандидатами - Расмуссен
Генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен вважає, що події, пов`язані з Україною, можуть прискорити процес зближення з НАТО країн-кандидатів.
Про це він заявив на міжнародній конференції в Брюсселі, повідомляє РІА «Новости».
”Вважаю, що (події) останніх тижнів можуть вплинути на це. Я бачу це в стратегічній перспективі”, - заявив Расмуссен. За його словами, на майбутньому в Уельсі саміті НАТО недостатньо буде просто ”повторити термінологію відкритих дверей минулих самітів”.
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”Нам потрібно рухатися вперед і відобразити прогрес, який був зроблений, принаймні, в деяких країнах-кандидатах”, - заявив генсек альянсу.
Він зазначив, що наприкінці червня прогрес країн-кандидатів - Грузії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Македонії - розглянуть міністри закордонних справ країн НАТО.