Губернатор: На Одещині нема сепаратизму, є великий страх

Про це заявив голова Одеської області Володимир Немировський в ефірі ТСН.

"Сепаратизму у тому вигляді, у якому про нього розповідають, його немає. Є якісь сотні людей, це, безперечно є", - зауважив Немировський.

Голова Одещини наголосив, що мітинги на підтримку Росії проплачені людьми, які переслідують свої особисті цілі.

"Сьогодні той натовп людей, які збираються біля органів державної влади, - це гроші. Це одеські центри впливу, які купують величезну кількість людей, озброюють їх для дестабілізації ситуації, переслідуючи свої особисті цілі", - заявив політик.

Немировський також наголосив, що у регіоні є інша проблема - страху перед невідомим.

"Населення в області багато чого не розуміє. У мене є заклик і до політиків, і до журналістів: сьогодні не треба розхитувати владу. Сьогодні Південь України, як і Схід, - це у найбільшому ступені патерналістське суспільство. Воно завжди сприймало владу. Сьогодні всі владу зводять до її слабкості. Це неправильно. В Ізраїлі існує правило: під час війни критикувати владу не можна. Пропонувати - так, критикувати - не можна", - навів приклад голова Одещини.

Він зауважив, що населенню Одещини страшно, бо вони нічого не розуміють і не отримують належних меседжей.

"А страх - це дуже погани радник. І якщо сьогодні влада не повернеться до людей обличчям, вони не побачать реальних, дуже простих речей, наприклад, турботу про них, то звичайно у них виникає бажання притиснутися до когось більш сильного", - попередив Немировський.

"Сьогодні головна задача у місті Одеса - це спаси і збережи бізнес", - наголосив голова Одеської області.