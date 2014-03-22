Тимошенко: В Україні спецслужби РФ чинять провокації для підбурювання регіонів

01:03, 22 березня 2014
Політика
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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявляє, що сьогодні в Україні спецслужби Російської Федерації чинять провокації для підбурювання регіонів. 

Тимошенко

Про це вона сказала в програмі «Шустер лайф» на Першому Національному.

За її словами, сьогодні Україна наповнена представниками спецслужб Росії. «Зараз практично в усіх східних областях та на півдні здійснюється система провокацій для продовження агресії Росії на території України», - наголосила Тимошенко. 

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Вона зауважила, що є російські спецслужби і на Майдані.

«Сьогодні ми дихаємо повітрям представників спецслужб РФ, які надводними все… вони сьогодні ходять по офісам кружать, забирають, віднімають, займаються «актами справедливості», і все це лягає в концепцію Путіна по рятуванню росіян в Україні», - сказала Тимошенко, закликавши розділяти звичайний протест людей та сплановані провокації. 

Коментуючи випадок з депутатами з партії «Свобода», які застосували силу до голови НТКУ, Тимошенко категорично засудила цей вчинок, назвавши це насиллям та хамством, якого не можна допускати.

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