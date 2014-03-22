В Україну їде прем’єр Канади

Як заявляли перед поїздкою у прес-службі канадського прем’єра, цей візит стане ще одним висловленням принципової позиції Канади у справі України, передає Радіо Свобода.

Гарпер також стане першим керівником країни-члена «Групи семи» промислово розвинених держав, який відвідає Україну від початку російського вторгнення.

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Після відвідин Києва Гарпер повернеться до Нідерландів, де наступного тижня в кулуарах третього Саміту з ядерної безпеки в Гаазі запланована зустріч лідерів «Групи семи» і Європейського союзу, на якій вирішуватимуть, як далі допомагати Україні і як карати Росію за її агресію.

Канада вже запровадила проти Росії власні санкції, зокрема, скасувала низку програм двосторонньої співпраці і наклала замороження активів і обмеження на в’їзд щодо 45 громадян Росії і України, причетних до вторгнення.