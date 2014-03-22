48% українців оптимістично ставляться до Угоди з ЄС - опитування

У рамках підготовки до марафону ТСН «Україна єдина», канал «1+1» провів опитування громадян України стосовно угоди з Європейським союзом, членства в НАТО, ставлення до Росії та нового уряду України. Дослідження для «1+1» провела дослідницька компанія «ГФК Юкрейн». Результати дослідження були оприлюднені сьогодні в ефірі «1+1» під час телемарафону ТСН.

За результатами опитування майже половина українців мають позитивні очікування від угоди з Європейським союзом. 48% жителів України у віці 18 років і старше вважають, що підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським союзом позитивно відобразиться на них особисто. 18% опитаних відносяться до асоціації з ЄС нейтрально, а 28% ― негативно. Найбільш оптимістично налаштовані жителі Західного регіону, де позитивні очікування у 80% населення, в той час як на Півдні та Сході таких лише 25%, а в АР Крим ― всього 10%.

Читайте такожУкраїнці висловилися за вступ до ЄС і НАТО на інтернет-референдум

44% населення України підтримують вступ країни до НАТО, в той час як 47% ― проти. Найбільша підтримка Північноатлантичного альянсу ― у Західному регіоні (70%), в той же час найменша ― на Півдні та Сході, де 68% населення виступають проти. В АР Крим таких ще більше ― 84%.

Навпіл розділилися думки українців щодо Росії: 48% вважають Росію дружньою державою, а 47% з цим не погоджуються. У той же час політику президента Росії Путіна щодо України не підтримують 77% респондентів. На Заході, Півночі й у Центрі Путін має менше 3% підтримки. І навіть на Півдні та Сході лише 31% підтримують політику Президента Росії щодо України, в той час як 60% її не підтримують. Драматично відрізняються думки мешканців Криму, де 88% вважають Росію дружньою країною, а 76% ― підтримують політику Путіна щодо України.

Читайте такожВіддати Крим Росії готові лише 5% українців – опитування

Неоднозначним є ставлення українців до уряду України. В середньому по країні 55% респондентів вважають, що новий уряд діє в інтересах народу України, в той час як 37% з цим не погоджуються. Очікувано, довіра до уряду вища на Заході (79%), і нижча – на Півдні та Сході (31%). В той же час 77% жителів Криму не вважають, що новий уряд України захищає їх інтереси.

Опитування для телеканалу «1+1» провела компанія «ГФК Юкрейн», дослідження здійснювалося шляхом телефонного інтерв’ю з дзвінками на стаціонарні та мобільні телефони. Період опитування: 19-20 березня 2014 року. Розмір вибірки по Україні: 807 респондентів віком 18 років і більше. Вибірка випадкова, репрезентативна для населення України за статтю, віком, регіоном і типом населеного пункту. Максимальна похибка для макрорегіону не перевищує 7.3%, для України в цілому ― 3.4%.