У ГПУ вважають, що коштовності та гроші Ставицького підготували до вивезення з України

Учора під час обшуків у приміщеннях колишнього міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, співробітниками правоохоронних органів було вилучено 42 кілограми золота та коштовностей, а також сотні тисяч доларів готівкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махницький.

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Він зауважив, що вилучені коштовності та гроші були упаковані та готові до перевезення за межі України. Зокрема, було затримано бухгалтера, яка обліковувала дорогоцінні речі та записували їх у відповідну декларацію, яку можна було потім пред`явити офіційним органам під час перетину кордону.

У свою чергу, перший заступник в.о. генпрокурора Олексій Баганець припустив, що подібне перевезення речей, напевне, не перше.

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Також журналістам було продемонстровано вилучені під час вчорашніх обшуків зливки золота, коштовності та гроші. Махницький пояснив, що обшуки у Ставицького та офісах, які пов`язані з ним, треба було проводити одночасно, щоб унеможливити якісь приховування документів.

При цьому представники генпрокуратури зазначили, що на їх переконання, вилучені речові докази протиправної діяльності Ставицького лише невеличка частка від того, що він міг би отримати під час перебування на посаді та займаючись незаконною діяльністю.

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В той же час, відповідаючи на запитання журналістів, чи відомо, де зараз перебуває Ставицький, працівники генпрокуратури ухилились від прямої відповіді, пославшись на таємницю слідства.