Прикордонники не пропустили в Україну сімох російських військових

Під час здійснення комплексу перевірочних заходів та співбесід на потязі №142 сполученням «Єкатеринбург – Сімферополь» офіцери ВПС «Іловайськ» спільно зі співробітником Харцизького МРВ УСБУ в Донецькій області виявили в різних купе, сімох громадян РФ, які вказували різну мету поїздки на територію України, повідомили у Державній прикордонній службі.

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В ході контролю другої лінії, було встановлено, що всі вони є військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ, але намагались приховати цей факт з метою безперешкодного проїзду територією України. Російські військові сховали свою форму одягу й речові мішки у згорнутих матрацах і під постільною білизною та ковдрами.

Вік затриманих осіб – 20 – 21 рік. Всі вони – військовослужбовці за контрактом 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ і поверталися до місця дислокації в/ч 13140, м. Севастополь, з міста Волжський (РФ), де проходили курси інтенсивної та загальновійськової підготовки з курсом виживання.

Охоронці держкордону не пропустили російських вояків на територію України. Стосовно даної групи осіб, з огляду на надання ними неправдивих відомостей про мету поїздки, прийнято рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави терміном на 3 роки.