Окупанти висунули новий ультиматум і збираються штурмувати аеродром "Бельбек"

Про це повідомив керівник медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов у Facebook. Його цитує ТСН.

"Джерела з Бельбеку повідомляють про черговий ультиматум: здатися або буде штурм. Чекають результати вирішення телефоном протягом 15 хвилин", - зазначив Селезньов.

Крім того, цю інформацію підтвердила журналістка Наталія Седлецька. "Окупанти оточили аеродром Бельбек. Поставили нашим ультиматум - не вийдуть без зброї, почнеться штурм", - написала вона у Twitter.

Як повідомляє "Українська правда", вже прозвучала перша бойова сирена з боку російської армії, з'явилися снайпери.

За словами журналістки Міріами Драгіної, командувач військової частини Юлій Мамчур закликав своїх військових залишатися вірними присязі. За інформацією ЗМІ, в українській частині мало зброї - стара зенитка, три вантажівки і один автомат на п'ятьох. Також повідомляється, що під час переговорів Мамчура з представником росіян, командувач української частини сказав йому, що наказу здаватися не було, і всі військові залишаються на своїх місцях. Водночас російський військовий заявив: "Твоє керівництво далеко, а людей покладеш ти" , - повідомила журналістка.