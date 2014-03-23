У Харкові проросійські активісти пікетували консульства, силовиків і органи місцевої влади

Як передає кореспондент УНІАН, після мітингу на площі Свободи, в якому, за різними оцінками, брало участь до 5 тисяч осіб, сформувалися дві колони учасників.

Менша колона пікетувала консульства Росії та Польщі. Друга також пішим маршем пройшла до облуправлінь СБУ, МВС та міськради.Читайте такожФСБ РФ готує спецгрупи для дестабілізації ситуації в східних регіонах України - журналіст

Учасники пікетувань скандували «Правий сектор - у в'язницю», «Ганьба СБУ», «Ні арештам! Ні репресіям!», « Ми - тут влада», «Слава захисникам Харкова!», «Харків – Крим - Росія», «Беркут - герой», а також несли прапори Росії, України та деяких громадських організацій. Прямуючи до міськради, колона мітингувальників зупинилася біля будівлі на вулиці Римарській, 18, де розташовані офіси «Просвіти» і «Правого сектора».

Учасники ходи хвилиною мовчання вшанували пам'ять двох загиблих у результаті стрілянини в ніч на 15 березня.Читайте такожКернес обіцяє карати сепаратистів

Біля міськради на площі Конституції між проросійськими мітингувальниками і кількома жінками, які проїжджали на автомобілі, стався конфлікт. Вони, проїжджаючи біля колони, з вікна машини махали українськими прапорами і подавали звуковий сигнал. Побачивши це, кілька активістів з георгіївськими стрічками почали завдавати удари по автомобілю, в результаті чого розбили заднє скло.

Зараз обидві колони повернулися на площу Свободи, зупинилися біля будівлі ОДА і продовжують її пікетування.

Вхід до Будинку рад охороняють близько 200 співробітників міліції в повному спорядженні.