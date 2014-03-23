Україна повинна взяти за основу стандарти Польщі, але не Росії – Тарута

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі із заступником Генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фельтманом.

«Ми на сьогоднішній день не повинні взяти за основу стандарти Росії, ми за основу повинні взяти стандарти Польщі, - сказав Тарута. - Адже Польща за останні 10 років стала абсолютно іншою країною, і в рамках унітарної держави території отримала величезні повноваження, де були проведені суттєві реформи, де сьогодні практично немає корупції і рівень життя населення мінімум вдвічі вищий,ніж у Росії. Це має бути прагненням українського народу».

Тарута зазначив, що, «на жаль , ні радянська , ні українська влада , ні російська не концентрували свої зусилля навколо кожної людини, людина не була головною цінністю, і це не той шлях, яким повинна розвиватися Україна».Читайте такожДонбасу потрібна економічна і гуманітарна допомога західних країн - Тарута

Глава Донецької ОДА підкреслив, що саме демократичні права і свободи повинні бути основоположними в діяльності кожної держави. Але при цьому в Україні «повинні розуміти сформовані історичні і родинні зв'язки з тими, хто живе в Росії», додав Тарута.

Він акцентував на тому, що в Україні потрібно будувати майбутнє, орієнтуючись на молодь і ті завдання, яка вона ставить перед собою.Читайте такожТарута: Що швидше пройдуть вибори в Раду, то швидше стабілізується ситуація в країні

«Молодь для себе ставить завдання мати не тільки економічні свободи, а й демократичні. З молодих людей, які коли-небудь виїжджали з країни до 30 років в цілому по Україні тільки 12 % відвідували Росію, 60 % - були в Європейських країнах і 18 % - в інших. Ці показники свідчать, куди прагнутиме наша молодь. А це - наше майбутнє, і ми для цього майбутнього повинні будувати нашу країну», - пояснив Тарута заступнику Генерального секретаря ООН.