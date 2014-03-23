Україна повинна взяти за основу стандарти Польщі, але не Росії – Тарута
Україна повинна взяти за основу стандарти Польщі, але не Росії, вважає голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі із заступником Генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фельтманом.
«Ми на сьогоднішній день не повинні взяти за основу стандарти Росії, ми за основу повинні взяти стандарти Польщі, - сказав Тарута. - Адже Польща за останні 10 років стала абсолютно іншою країною, і в рамках унітарної держави території отримала величезні повноваження, де були проведені суттєві реформи, де сьогодні практично немає корупції і рівень життя населення мінімум вдвічі вищий,ніж у Росії. Це має бути прагненням українського народу».
Тарута зазначив, що, «на жаль , ні радянська , ні українська влада , ні російська не концентрували свої зусилля навколо кожної людини, людина не була головною цінністю, і це не той шлях, яким повинна розвиватися Україна».Читайте такожДонбасу потрібна економічна і гуманітарна допомога західних країн - Тарута
Глава Донецької ОДА підкреслив, що саме демократичні права і свободи повинні бути основоположними в діяльності кожної держави. Але при цьому в Україні «повинні розуміти сформовані історичні і родинні зв'язки з тими, хто живе в Росії», додав Тарута.
Він акцентував на тому, що в Україні потрібно будувати майбутнє, орієнтуючись на молодь і ті завдання, яка вона ставить перед собою.Читайте такожТарута: Що швидше пройдуть вибори в Раду, то швидше стабілізується ситуація в країні
«Молодь для себе ставить завдання мати не тільки економічні свободи, а й демократичні. З молодих людей, які коли-небудь виїжджали з країни до 30 років в цілому по Україні тільки 12 % відвідували Росію, 60 % - були в Європейських країнах і 18 % - в інших. Ці показники свідчать, куди прагнутиме наша молодь. А це - наше майбутнє, і ми для цього майбутнього повинні будувати нашу країну», - пояснив Тарута заступнику Генерального секретаря ООН.